文念中爆張叔平曾打助手 讚金城武冇架子 華仔願意溝通 (18:16)

執導紀錄片《好好拍電影》的文念中，日前接受梁泰來主持的《1圈圈 星光背後》訪問，師承張叔平和區丁平的金像美指文念中，於1991年畢業後入行，他曾跟不少導演及巨星合作，《心動》、《男人四十》、《桃姐》等均是經典。

文念中自1992年開始，先後跟區丁平及張叔平學做美指，他感激兩位恩師教導及提攜，令他在1995年「坐正」，擔任電影《金玉滿堂》美術指導。談及神級恩師張叔平，文念中透露師父特別緊張跟王家衛合作，他說：「阿叔外表很Cool，初初接觸他會好驚，但其實私下他好nice。跟其他導演比較，他是特別緊張王家衛電影。當然見過阿叔發脾氣，但那是助手們做得不好，真的很抵鬧。阿叔還曾經打過助手，就是拍《東邪西毒》，他說助手拿了演員襪子回家洗，到拍攝時遍尋不獲，阿叔話嬲到一拳打在助手身上。因為阿叔，我學識對事有要求同執着，比如王家衛公司的戲，給你這麼好的條件，那就要堅持做到最好。」

多年來，文念中跟無數巨星合作，當中在2000年由張艾嘉執導，金城武和梁詠琪合演的《心動》，讓文念中首次摘下金像獎最佳美指殊榮。談及甚少與圈中人來往，被形容Cool絕娛樂圈的金城武，文念中說：「金城武好cool，我看見他不同時期轉變，首次拍金城武是《墮落天使》，那時還未爆紅，他到片場會不出聲，不跟人傾偈，最愛躲在一邊彈結他唱歌，但你不覺得他是擺架子那種人；到拍《心動》時他已經紅到不得了，最記得在日本拍他與GiGi的一場戲，他忽然將拍劇用的公事包掟給我，當我心想有無搞錯時，他就對我笑了一笑，其實他是跟我開玩笑，表面很cool，其實也有幽默一面。」

對於有沒有遇過難合作的大明星，文念中指多在內地，他說：「就像劉德華、Deanie姐（葉德嫻）等香港巨星都好好，好願意跟你溝通，Deanie姐會跟我一起去買布。難合作的人，多數是他們沒有自信，又驚效果不好，又驚出來不好看，這多數是我在內地工作時遇上，事關跟內地明星溝通是比較複雜，香港的明星就很少合不來。」

（即時娛樂）