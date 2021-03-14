見到都痛｜冇塗防曬用品 吳尊曬傷現背心印 自嘲「活該」 (18:48)

吳尊曬傷後的背心印清晰可見，見到都覺得痛。（微博圖片）

吳尊為了曬黑而沒有搽防曬用品，最後搞到曬傷。（微博圖片）

大隻爸爸吳尊在微博貼了3張半裸上身騷肌照，不過相中的他清楚見到大片背心印，原來吳尊為了想曬得更黑，固執地不搽防曬用品，結果在烈日當空下曬傷，令他痛到爆，吳尊更自嘲「活該」。

（即時娛樂）