被稱「金燕梳」｜金燕玲拍何超儀新戲 遭英語對白考起 (19:20)

66歲的金燕玲早前在YouTube開設自家頻道《金燕玲隨心。隨興》，在首集她自爆患乳癌，並已入院動手術，可以保住乳房不用切除，現正等候報告是否要做化療﹑電療。

昨晚播出第2集，金燕玲提到好友俞琤幫她改了「金燕梳」花名，因為她經常叫人買保險，她解釋：「保險要買，因為今次開刀，用咗40幾萬，如果冇買保險的話，生癌症仲會有心臟病呢﹗大家要量力，喺自己能力情况下，應該買乜嘢保險，點樣幫自己分擔一下，我唔想家人有負擔，保險唔會令你冇癌症﹑冇生病，其實喺你生病後，可以沒有後顧之憂。」

另外，獲獎無數的金燕玲，演技備受肯定，因病而有2年沒拍戲的她，近日復工並投入何超儀新戲《Mother Tongue》拍攝工作，她還自爆瘀事：「今次開工要講英文，我緊張到要叫自己冷靜，因為緊張到唔知道自己講乜嘢，嗰日都幾凍，我着咗一件飄紗睡衣，又拎咗大毛巾，又冚咗一張薄羽絨被，但都緊張到流汗，剝完一層又一層，嗰時要講一句英文對白，我緊張到不但一路講錯，我要叫自己深呼吸，淡定啲，幾十人望住自己，要淡定啲，你知唔知道我慌張到，那句對白是"STOP YOUR MOVIE ACTING"，但我就不停講成："STOP YOUR MOVING ACTING"，你明唔明白，亂到一塌糊塗。」

金燕玲強調自己講英文對白一點也不厲害：「簡直我會講係渣，居然有人會畀錢我，仲要跟我配合，因為我病情關係，佢哋都係冒險一下，因為我喺拍戲前一天去見醫生，佢哋都係嗰日先知道，我能唔能夠第二天開工。」

（即時娛樂）