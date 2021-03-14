台灣劇團團長黃民安猝斃 死因跟小鬼高以翔同樣心臟出問題 (19:42)

台灣藝人黃民安突然離世，親友均感不捨。（「再現劇團」圖片）

據台灣傳媒報道，台灣男藝人黃民安昨天在嘉義「草草戲劇節」表演後，於演出空檔倒臥後台休息區﹐送院搶救後不治，終年42歲。黃民安曾演出電視劇《萬家燈火》和《宮璽發財》，近年演出舞台劇，是「再現劇團」的團長。

經法醫驗屍後，初步判定黃民安因高膽固醇血症，造成心因性休克死亡，與高以翔心因性猝死、小鬼黃鴻升主動脈剝離猝死，同樣都是心臟出問題。

事件發生在昨天下午，黃民安在3場次演出空檔，於表演區後方休息，由於該表演為情景式演出，黃民安演街友，當他臥在戶外走道時，其妻還以為丈夫醞釀情緒、為角色做準備，便沒有理會。

直到演出時間，黃太跑到休息區叫醒黃民安，卻發現丈夫情况不對勁，已失去呼吸心跳，馬上通報護理站，並通知嘉義縣消防局，其間有任職護理人員為黃民安急救，隨後將他送往嘉義基督教醫院，惜搶救後宣告不治。黃民安猝逝消息傳開後，親友均感不捨，主辦單位嘉義縣政府與阮劇團，皆表示遺憾與不捨。

曾和黃民安一起合作過《紅樓夢 What Is Sex 》的導演林奕華也發文說：「想大家都會懷念這位認真又很能玩的伙伴。這幀造型照，留下他的帥氣一面，是我會記住的民安。」

（即時娛樂）