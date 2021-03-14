專訪｜陳家樂恨結婚生仔 衛詩雅揀對象有共同嗜好 (21:38)

陳家樂與衛詩雅合演電影《不日成婚》早前因戲院受新冠疫情影響停業，未能於賀歲檔上映。直至上月中政府放寬防疫措施，戲院獲解封，《不》落實於復活節檔上映。

他們去年在疫情下，曾經連續數月零工作及零收入，感到憂慮。衛詩雅說要供樓及供養父母，一度很徬徨，但相對多了時間陪家人，利用時間看書及電影增值自己。陳家樂自言有日驚覺自己有半年零收入，感到很慌，但知道是大環境沒辦法。他以喜愛的足球作比喻，趁休息時裝備好自己，開季便重新出發爭取好成績，由榜尾爭上榜首。

衛詩雅在《不日成婚》因拍拖多年男友家樂不肯結婚而分手，現實生活她剛好相反，她說 曾有男友想結婚，但她對結婚有恐懼，驚到走了。她不認同拍拖久了就要結婚，亦不會為家人及想結婚生仔而結婚。她希望找個跟自己有共同嗜好的男朋友，不一定要陪她打機，但會理解她為何喜歡打機，不可以是兩個世界的人。

陳家樂反而想結婚，覺得自己快將35歲到適婚年齡，及認同有仔趁嫩生，不想跟將來的子女有太大差距。只要工作穩定，又遇到合適的人，他會考慮結婚，但不會給自己壓力要在1、2年內完成。很多人說結婚是戀愛墳墓，陳家樂認為看有多喜歡對方：「好喜歡，那怕是墳墓咪一齊跳囉。」

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（即時娛樂）