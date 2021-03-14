張致恒老婆雯雯公開炮轟債主Naomi 強調從未走佬消失 (21:59)

被揭欠債纍纍張致恒（Steven），早前疑避債搬屋，舊屋外被貼滿追數街招，其手機號碼亦已停用。當外界以為他陷經濟困境時，Steven卻被發現和妻兒搬入石崗月租約17000元的地下連花園村屋單位，愈住愈富貴。債主之一的馮鎵瀠（Naomi）曾多次公開向Steven追數，認為他有手有腳就應工作還錢，即使還100元也好。

Steven老婆雯雯今晚突然在Instagram上載千字文，她首先向Naomi致歉，感激對方曾借了2萬元幫忙他們一家，又為遲還款影響了對方的生活感抱歉。雯雯表示︰「我哋一家冇消失亦都冇走佬，當你去公開追我哋還錢嘅時候，我哋已經即刻想盡辦法去搵錢還俾你，最後我哋去到絕路已經去咗借財務，去還一半錢俾你先，好抱歉我哋冇能力一次過還清二萬蚊俾你，我哋亦已經承受緊我哋要承受嘅，被財務貼街招甚至追上門。但係我依家喺呢度答應你，我一定會用盡我嘅能力兩個月內還埋呢一萬蚊俾你。」

雯雯強調其家人是無辜的，斥Naomi以其屋企人威脅她還錢。她說︰「點解叫我哋還錢嘅時候，要用我屋企人嚟威脅我哋去還錢俾你，點解要講到搵人去騷擾我嘅媽媽拎番屬於你嘅錢。當初你都係出於好心善良所以去幫助我哋，我相信冇人希望最後要搞到咁惡劣，你有咩不滿可以嚟搵我，但係我拜託你唔好騷擾我嘅家人。希望你可以放過我嘅家人。」

雯雯透露Steven開始有工開，每次收到報酬後都會逐一還錢給親友。對於被指愈住愈富貴一事，她澄清「依家嘅生活一啲都唔稱得上富貴呢兩個字」。她表示新屋租金跟舊屋一樣，但位置很偏僻，絕非大家表面看到新裝修就等於富貴，住地下連花園單位是為了飼養了8年的愛犬。雯雯說︰「我買玩具俾我小朋友..唔通我喺美國嘅親戚，甚至我香港嘅朋友又或者家人，佢地畀一封利是，叫我買嘢食買個玩具畀我嘅小朋友，我都有罪？我係爭人錢，但係咁樣係咪代表我唔可以生活唔可以生存？我兩個小朋友咁細，係咪就唔可以有佢哋嘅童年？」

雯雯又維護Steven說︰「一個男人衰鹹濕衰貪玩，係咪就要判佢死刑？既然佢依家咁努力去生存，點解唔可以俾啲時間佢慢慢做番好。我自己係單親家庭，無論幾辛苦我都唔希望我嘅小朋友要行番我條路，大家可唔可以高抬貴手，俾我兩個小朋友可以有一個爸爸，我哋一家四口可以生存落去。我亦相信，爭人錢唔代表我係一個罪人，希望大家可以畀空間我哋，去對幫助過我哋嘅人負一個責任。」

雯雯最後承諾會還錢予所有幫助過他們一家的人︰「我哋從來冇消失過亦都唔會走任何人數，只係希望大家可以俾少少時間我哋，每個月可以生存到之餘亦可以去逐一還返錢俾你哋。」

（即時娛樂）