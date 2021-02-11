陳志雲想睇ViuTV《口罩小姐》 批TVB陣腳大亂 (22:20)

日前無綫的節目調動引起話題，傳出陳豪與李佳芯主演的《愛美麗狂想曲》於3月22日9時半首播，原本播映中的《大步走》讓路，調到8時半播映，變陣以迎戰ViuTV於9時半的真人騷《最後一屆口罩小姐選舉》。雖然預告片都出埋《愛美麗狂想曲》的播映時間，無綫則否認《大步走》的調動，又說《愛美麗狂想曲》是接《失憶24小時》的8時半檔期播映。至於何解宣傳片中《愛》劇是9時半播映？無綫沒有解釋，有人當擺烏龍，但宣傳片出街前要經多重檢查，出錯機會極微，有揣測無綫「彈出彈入」臨時再改動播映時間，免給對手ViuTV助威。

無綫前總經理陳志雲今日在YouTube節目以「TVB 陣腳大亂了！」為題講無綫節目變陣。他稱高興看到TVB在節目編排上因對手而變陣，自言不是黑心，感開心是因為TVB開始重視ViuTV，他經常說有競爭才有進步。他稱劇集是TVB強項，每次迎戰對台節目皆會採用雙劍合璧的策略，將兩個劇集拍埋一起播放，這樣做是避免觀眾在中間流失的機會。不過，要是將《大步走》提早播映時間，以《愛美麗狂想曲》撼ViuTV的《口罩小姐選舉》是多此一舉，一來對觀眾是滋擾，對廣告客戶也是示弱的表現，也增加了對手的宣傳，建議無綫目前的情況不變應萬變。志雲認為今次節目調動跟曾志偉無關，因為節目編排是杜之克負責。

陳志雲又讚ViuTV走對了路，以劇集對撼TVB劇集並非上策，真人騷勝在靈活兼不用依賴大卡士，又培育新人。ViuTV的《口罩小姐選舉》已贏得注目，連他多年沒有看免費電視，也心郁郁想睇。他又提到TVB有意開辦藝員訓練班，直指沒需要花龐大資源搞課程，因為香港演藝學院每年畢業的同學已不少。志雲建議加強資源先找有潛質的人、再給這些人不限於熒幕的演出機會，更重要是找編劇人才，不單止劇集編劇，非劇集的編劇一樣重要，創作人才不是一朝一夕培訓出來的，有些是不需要培訓已能天馬行空地創作，這些人是要搵出來的。

（即時娛樂）