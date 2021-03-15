東方影業公布新電影項目 原班人馬開拍《逃獄兄弟2》 (13:44)

疫情肆虐重挫經濟，連香港娛樂圈亦受重創，UA院線日前宣布全線結業，令電影放映渠道大幅減少，香港電影未來將會更加困難。

雖然電影業前路茫茫，但東方影業老闆黃百鳴，仍鼓勵同業不要放棄，在「香港影視娛樂博覽2021」上，公布公司未來計劃：「2020年疫情令很多人失業，很多重要項目停擺，但是東方影業於疫情期間，並沒有因此停下來，2020年間製作了5部電影，愈艱難愈要開戲﹗如果香港無戲開，就會有大量電影人才失業轉行，當市道好轉時，香港電影會因為落後而失去競爭力，所以我們不能停，要不斷創作製作，讓多電影人有工開，新人有機會學習，薪火相傳，香港電影總會有希望。」

回顧2020年，東方影業先後完成4部不同類型電影，包括反貪系列《G風暴》，由古天樂、張智霖、鄭嘉穎等合演；新晉導演朱鳳嫻的《一路瞳行》，由影后惠英紅、吳岱融和吳千語合演，講述一對失明夫婦與雙目健全的女兒共同奮鬥﹑是一部觸動人心寫實倫理電影；由鄭嘉穎、陳靜及朱晨麗主演﹑劉偉恆導演的懸疑驚慄電影《焚身》，以及有由吳千語、馬志威、蘇皓兒、栢天男、陳欣妍、白只、湯洛雯和江爗生@MIRROR等合演的愛情喜劇《忽然心動》。

與此同時，東方影業落實今個夏天，以原班人馬開拍《逃獄兄弟2》，同時亦籌備功夫動作鉅製《張天志2》，並續由張晉領軍。黃百鳴說：「由小品到大製作、商業或藝術，每種電影都有捧場客，希望透過多元化的電影題材，能吸引更多人欣賞港式電影。」

（即時娛樂）