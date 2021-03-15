跟影后合作屬「成就解鎖」 余香凝鮑起靜演婆孫勁催淚 (14:19)

準媽咪余香凝（Jennifer）踏入牛年歌影兩邊走，繼早前推出新歌《最好陪伴》講親情後，去年底與影后鮑起靜及好戲之人潘燦良，拍攝的微電影《日子總有我伴你走》最近亦推出。

微電影中，Jennifer因外婆過身留有遺憾，故開設社企幫助患有失智症老人，而鮑姐則是她幫助的客人，她自言兩人於戲中是一對「偽婆孫」，她說︰「鮑姐係我的客戶，當佢失智症嚴重時，佢想我做佢個孫女，喺佢屋企住，好似真係做佢孫女咁照顧佢。」

提到首次與鮑姐合作，Jennifer表示演藝路上「成就解鎖」，她又透露與鮑姐等埋位時無所不談，她笑說︰「好似打卡咁，又可以同一個好鍾意演員合作，而且佢非常nice，真係好似婆婆咁，會同你傾偈傾好多嘢，加上我剛結婚，佢又會同你傾家庭觀，講下女人話題，大家真係好好傾。」

Jennifer坦言今次拍攝非常難忘，不少「催淚」場口令她感受特別深，她說︰「呢個故事想講有啲嘢錯過咗就錯過咗，唔好將所有時間，擺喺事業同埋愛情，你要分啲時間畀屋企人。」她坦言很慶幸現實中80多歲的婆婆仍然健在，可以見證她不同的人生階段，Jennifer說︰「好想畀婆婆見證我人生每一個重要階段，而佢好健康咁睇住我結婚我好開心，同埋我成日同佢講要繼續健康，就可以抱曾孫，希望佢可以長命百歲，繼續睇住我可以做唔同嘅嘢。」

（即時娛樂）