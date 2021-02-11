《一秒拳王》票房破300萬 周國賢走勻全港戲院謝票 (16:15)

電影《一秒拳王》經歷3個多月的等待後，終於在上周四（11日）全港公映，男主角周國賢知道很多戲迷苦等幾個月，才能入場觀賞《一》，為答謝他們支持，周國賢加入謝票隊伍，於剛過去周末與導演兼主演趙善恆，以及童星熊倬樂，走勻港九新界戲院謝票。

截至昨天（14日）為止，電影票房已破300萬元，網上口碑瘋傳，周國賢謝票時感激大家在嚴峻時刻，仍冒險及勇敢選擇到戲院支持，他亦提到由籌備到傾劇本度招，再肌肉改造，去到拍攝完成，過程艱辛。他特別提到戲中醫院一幕，由童星熊倬樂帶他入戲，他說：「我要感謝樂樂，醫院那場其實是他帶我演戲，本身NG很多次，直到有一次他爆發了真的情緒，而我就被他帶着去演。」

周國賢還感謝導演趙善恆：「我知道他非常辛苦，除了要擔當導演外，亦要同時轉去成為一個演員身分演戲，壓力非常大，其實他很有膽量，找我演出這角色，因為我對自己演技不太有自信。」周國賢笑言當初收到演出邀請時，也帶點猶豫，但笑言一開始時都要「扮吓嘢先，約出嚟傾個劇本先啦」，兩人見面一見如故，他說：「基本上我跟導演見面後，已決定演出，決定馬上開始，結果完成這部電影。我看了《一》數次了，每次看都眼泛淚光，希望大家喜歡這部作品。」

在疫情下《一》終於能上映，可以在戲院與觀眾見面，他說：「透過電影帶更多力量及鼓勵大家，讓大家變得更強壯，去保護自己心愛的人和深愛的地方！」周國賢還一時技癢，拿起結他與趙善恆在戲院內，唱起主題曲《時間的初衷》，令現場氣氛高漲。

（即時娛樂）