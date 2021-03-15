張振朗曾被窒做唔到男主角 朱敏瀚主持《都市閒情》心有不甘 (17:21)

譚俊彥（Shaun）、朱敏瀚（Brian）和張振朗，日前亮相林盛斌（Bob）和麥玲玲主持的節目《師父有請》，談到「命中貴人」。譚俊彥表示在事業上，遇到的貴人大部分是女性，包括找他拍《男人四十》的許鞍華、沒工開找他再拍戲的張艾嘉，以及邀請他加入無綫的樂易玲等。

朱敏瀚表示視張振朗為貴人，他說：「有一段時間經濟唔係咁好，我話想考定個健身教練牌，點知振朗鬧我，話做演員最緊要信念，要集中做好自己做緊嘅事。」

麥玲玲提到貴人雖好，但總會遇到拍檔有起落，振朗就曾因為黃心穎前年爆出「安心事件」，連累振朗有份演出的劇集延遲播出。問有沒有感到被連累？振朗說：「從來冇覺得係連累，唔開心就梗係有，大佬，點會冇唔開心先得㗎？」

提到劇集連環被抽起，振朗憶述當時有兩年沒有出劇，《牛下女高音》、《堅離地愛堅離地》和《機場特警》都先後被抽起，後來又半年內一次過播出，連朱敏瀚也笑言：「我同佢拍完《機場特警》，佢都叫我小心啲，幫幫忙唔好再有咩新聞。」

提到3人兄弟情，譚俊彥指振朗完全不會照顧自己，「隔夜飯盒」翌日朝早再食，導致嚴重腸胃炎，連主持人Bob都笑：「點解你咁低能？」振朗解釋因為只是事隔幾小時，以為問題不大，幸好譚俊彥如爸爸一樣照顧他。

對於入行初期不被看好，譚俊彥表示曾遇過有對手做戲不會望自己，他說：「因為對手只在乎自己其中一邊面靚仔，我話不如你休息啦，我對住塊木板做好過啦！我試過喊戲喊唔出，被睇死話我生活好幸福，未捱過就梗係喊唔出，咁我咪返去對住塊鏡去練習囉！」他直言雖然明知道入無綫後，可能只有「男二」機會，但他決定放手一博，不介意由低做起，每部戲都當作試驗。

振朗稱初入行拍劇曾被前輩暗窒：「點會搵呢條0靚仔？你呢啲樣做唔到男主角。」後來因為扮張智霖而成為焦點，他說：「開頭一定係好事，因為多人認識，不過難關係點樣搣撇甩呢個名，有兩年我都孭住張智霖呢個名去好多地方演出，不過幸好最近終於搣甩。」

朱敏瀚表示性格怕醜，曾被前輩指「好寸」，他早期被安排主持《都市閒情》時，一度心有不甘，他說：「我都好大膽，直接同個監製講，話我只係想拍劇，我有劇就會走。監製對我好好，有劇為我度期，兩年後就真係放我走，當時安德尊都感覺到我唔係好想做，但佢叫我努力做，點都會拎到啲嘢走。《都市閒情》係我加入TVB之後第一個家庭，每一個人都好好，冇任何競爭，我在頒獎禮上得獎都有多謝《都市閒情》，點知第日安德尊傳千字文短訊畀我，話多謝我冇忘記《都市閒情》。」

譚俊彥認為最滿意的作品，永遠都是下一部，不太回想以往的事。問到目標是否視帝？他說：「視帝當然好，不過我都想挑戰幕後工作，我意識到張振朗上位太快，我好快要演佢老竇。我一向鍾意做幕後，主導權多啲。」振朗也表示視帝當然是目標，但目前希望跟不同的演員合作擦出火花。

（即時娛樂）