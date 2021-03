現年61歲的余安安就快榮升外婆,長女李文琪(Marcia)跟老公造人成功,余安安在昨日白色情人節公布喜訊,她貼出陪懷有身孕的女兒到海邊散步,余安安還輕摸女兒孕肚,余安安在Instagram留言:「Nice little walk after lunch with my babe!」有網民留言讚她是「最靚嘅婆婆」。

(即時娛樂)