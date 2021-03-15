好浪漫｜未婚夫海底求婚 李施嬅自爆半同居 造人順其自然 (22:00)

有指發哥也是Anson的學生，李施嬅覺得未婚夫是香港最叻的健身教練。（劉永銳攝/資料圖片/明報製圖）

【今日直擊】李施嬅上月在社交平台貼鑽戒相宣布婚訊，準新娘今日容光煥發現身銅鑼灣出席活動，這亦是她報喜後首度公開亮相。施嬅笑指最開心是父母，因為她的家姐亦宣布結婚。她表示因疫情關係，雙方家長身在外地暫未能來港，她希望婚禮今年在香港搞，但要視乎情況，如果疫情持續可能明年舉行。她坦言已認定未婚夫是終身伴侶，婚禮儀式只是為家人和朋友而搞。

施嬅表示想宣布婚訊已久，但因未婚夫車崇健（Anson Cha）是圈外人很怕醜，所以低調一點，「他試過被人影到之後，去茶餐廳有伙記知他是誰，不停恭喜他，連食客都恭喜他，他立即面紅，驚得致電給我，我就笑他現在還紅過我，他現在依然很緊張，讓他慢慢適應吧」。她還自爆跟未婚夫已拍拖4年，現處於半同居狀態。

有指Anson是「人生教練」車志健（Brian Cha）的弟弟，施嬅表明不想回應未婚夫的家庭背景。Anson被爆是星級健身教練，施嬅大讚未婚夫是一位很叻的教練，「我不想講太多他的工作，要給予他空間，不過我覺得他是香港最叻的教練，但我不是他的學生，如果他教我，我們可能會嗌交」。近日有健身中心爆發新型冠狀病毒感染群組，施嬅指未婚夫愛乾淨，故不太擔心。

而她最欣賞Anson為人很簡單、細心、惜她、上進和勤力，最重要是很支持她追求夢想，從沒阻止她繼續在這一行發展。「他鍾意很勤力的人，不鍾意懶人，所以我未來一世都要好勤力，如不勤力他就會不鍾意我。（可會勤力造人？）順其自然！我都鍾意小朋友，不會刻意去做什麼，現在暫時玩住陳山聰和胡杏兒的小朋友先，自己有就有，沒有亦冇所謂」。

施嬅還大方透露未婚夫浪漫求婚過程，「我未去加拿大之前，他已成功求婚一段時間，其實正式求婚只是一次，是在海底求婚。有次去美國潛水，他真的很有心思，知道我最鍾意海，雖然沒有花，不過旁邊有鯊魚，他在水底幫我戴上求婚戒指」。

（即時娛樂）