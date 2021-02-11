專訪｜入行20年 譚俊彥尋求新嘗試 想做KOL (23:31)

譚俊彥說《失憶24小時》是他在無綫拍得最開心的劇集。（劉永銳攝）

譚俊彥主演的無綫劇集《失憶24小時》由一宗綁架案開始，帶有懸疑性、具人情味及黑色幽默。今次是他在無綫演出的第一部喜劇，他欣賞監製王心慰找他演出有膽識。他亦多謝郭晉安這位經驗豐富的拍檔，期望觀眾發現他演殺人角色以外，原來搞笑都得。譚俊彥自言鍾意拍喜劇，偶像是許冠文、周星馳。

劇中他的角色突然失憶，他現實中也偶然如是，對生日、紀念日、節日的記性特別差，要靠別人或電子科技提醒，試過忘記情人節，差點激嬲太太。他笑指太太已睇化，平時他們很少鬧交，沒有隔夜仇，而且他慢慢有進步，會買小禮物製造小驚喜。由於他對數字不夠敏感，財政大權交由太太掌管。

至於他會否像劇中角色成為父親及太太之間的磨心？譚俊彥相信這種家庭問題，每個已婚男人都有可能面對，家人之間互相溝通好重要，一邊是父母，另一邊是陪自己過下半世的人，所以一定要做到「好仔兩頭瞞」，令摩擦減到最少。

譚俊彥已入行20年，他形容現階段是穩定期，財政上能養活自己家庭，做到想做的事，工作有一定發揮機會。「如果說10年是一個總結，我在TVB尚有4年時間，未來想轉攻網上嘗試做KOL」。他希望透過網上頻道跟志同道合的人研究歷史，又或者以演員身分講拍戲見識、以父母角度分享子女經，純為個人興趣，不一定與商業化產品掛鈎。

欲知專訪詳情，請留意明天（3月17日）明報娛樂版。

（即時娛樂）