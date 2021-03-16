RubberBand演唱會宣布加場 6號泥鯭超興奮：大家繼續買 (14:40)

樂隊RubberBand（RB）的《RubberBand Ciao 2021》音樂會，是RB相隔9年後，第2度於紅館開騷。今次以「Ciao」這個意大利文，作為音樂會主題，是有特別含意，泥鯭說：「其實『Ciao』包含Hello同Goodbye嘅意思，係我哋每日都會講嘅說話，尤其呢幾年，大家對於呢句說話，都特別有感覺，因為身邊都有好多唔同形式嘅分離或散聚嘅事情，例如移民、生離死別等各種原因，呢個topic係我哋喺呢段時間最有感覺，所以音樂會用咗呢個主題。」

為了今次音樂會，RB製作全新歌曲，不過阿偉表示仍在製作中，成員們希望趕得及在音樂會上，跟大家見面。

上星期《RubberBand Ciao 2021》已優先發售，短短30分鐘售罄，不少樂迷在網上大吐苦水，更擔心買不到門票。主辦單位有見及此，即火速開會，並落實加開1場，合共3場，所有門票將於明日（17日）起在城市售票網公開發售。

對於反應熱烈，6號始料不及，他說：「當我哋宣布優先訂飛時，好多朋友都支持去買飛，但苦樂參半，因為好快賣晒，但同時有朋友未買到，我哋為佢哋擔心，即時諗可唔可以做啲嘢呢，加場係一個解決辦法，令到未買到飛嘅朋友，可以有機會買到，我哋亦會抖擻精神，做多一晚。」泥鯭對加場消息感到興奮，他說：「既然可以上台玩，可以玩多幾場會好開心，所以大家繼續買，等我哋可以玩多幾場。」

（即時娛樂）