《不日成婚》「波友場」氣氛熱烈 陳家樂衛詩雅爆發「大戰」 (18:51)

文彼得、陳偉豪和陳肇麒（右上圖）都有入場撐《不日成婚》。（大會提供）

陳家樂和衛詩雅分別穿上曼聯及利物浦球衣，期間兩人爆發「大戰」。（大會提供）

由陳家樂、衛詩雅、談善言（阿談）、朱栢康（朱康）、岑珈其、楊偲泳（Renci）合演的愛情喜劇《不日成婚》，將於4月1日復活節及清明節檔期上映。《不》搶閘放映優先場，不同場次各有特色主題，日前上演「波友場」，邀得球星陳偉豪、陳肇麒及文彼得，偕一班球迷先睹為快，導演陳茂賢、家樂、衛詩雅、阿談、朱康、珈其及Renci現身戲院答謝支持，場面熱鬧。

有球迷穿上心儀球隊波衫捧場，氣氛十足。支持曼聯多年的陳家樂不但穿上愛隊波衫，更伙拍岑珈其模仿球星般奴、普巴及連格特入球招牌慶祝動作，力求先聲奪人；那邊廂，身穿利物浦波衫的衛詩雅，則以美色力抗動作多多的家樂，相當搞笑。

陳茂賢拆解英超兩大勁旅與電影微妙關係：「《不》改編自真人真事，我認識一對情侶，男生是曼聯球迷、女生則是利物浦球迷，由最初勢成水火，到最後水乳交融，各自都要放棄很多東西，我想將這段關係寫出來，放進大銀幕。」

家樂自言是曼聯粉絲，陳導演卻不時挑戰他的底線，營造出不少火花及笑位，家樂笑稱：「導演在對白方面，不斷出現踐踏曼聯的說話，我本人非常反對，甚至想過為這些說話而推戲。」

家樂還大爆劇組小秘密：「我們有個『忍笑龍虎榜』，如果忍不住笑NG，次數最多那位演員就要請大家食飯！」朱康、珈其、Renci都猜家樂「大熱勝出」，陳導演卻表示家樂憑一招力挽狂瀾：「本來陳家樂應該要輸，但他好醒，明明忍不住笑，竟順勢繼續演下去，然後解釋『這是我的演技方法』，又拿他沒法！」

球星陳偉豪及文彼得大讚劇本貼地、喜感十足，陳肇麒則表示《不》有感動位：「結婚、唔結婚、結定分，好多人都會有同感嘅一部戲！」

（即時娛樂）