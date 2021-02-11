分手10年 李泳豪與鼎爺拍住上建飲食王國 楊思琦當單親母再嫁神秘老公 (14:02)

李泳豪10年來寄情工作，雖然在演藝路上仍演小角色，但在現實生活中已是幾間食肆的老闆，同時也發展賽車事業。（李泳豪Instagram圖片 / 明報製圖）

李家鼎細仔李泳豪與楊思琦相戀9年，曾被視為打風打唔甩的一對。不過，楊思琦於2011年錯愛前港隊跳水運動員吳帥，單方面宣布與李泳豪分手。可惜，這段情未有開花結果，楊思琦珠胎暗結，懷孕後寄居兄長位於美國洛杉磯的寓所，2012年誕下女兒楊卓穎。楊思琦最終與吳帥分手，成為單親媽媽的她獨力養育女兒。去年，楊思琦為圈外丈夫誕下細仔Kody。由於楊思琦老公的身分非常神秘，且未曾露面或被拍下照片，一度引起外界揣測。

李泳豪當年與楊思琦分手後，在愛情路上受重創。雖然他在翌年曾跟洪天明舊愛、中韓混血兒Miki交往，但當時有消息指Miki背景複雜，而且已有丈夫，李泳豪澄清跟對方剛認識了兩個月，不知對方有老公。他更表示報道出街後，兩人已「見光死」沒再聯絡。不想再受情傷李泳豪之後寄情事業，雖然在演藝路上一直只演出小角色，但現實中的他既有參與賽車工作，也是幾間食肆的老闆，更與爸爸李家鼎拍住上，為父親打理飲食生意。單身10年，李泳豪終於遇上賢淑新歡Agnes，雖然兩人只拍拖數月，李泳豪已有結婚打算。

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（即時娛樂）