趁囝囝滿月影全家福 原子鏸盼疫情結束返摩洛哥大事慶祝 (14:43)

原子鏸（Marsha）上月為摩洛哥籍老公Mehdi El Ajimi誕下兒子Matys El Ajimi，囝囝轉眼已經滿月，Marsha一家三口帶同愛犬影全家福留念。Matys在拍攝時不斷對住鏡頭放電，Marsha被仔仔冧爆︰「雖然睡得不太好，但每次望到他，我就覺得一切也很值得，他真的很得意﹗」

初為人母，Marsha自言不辛苦，表示餵哺母乳對她來說是一份很美麗的回憶。她說︰「可以跟BB更加親密，這種感覺難以言喻，只有做人媽媽才會有這種體驗。不過，BB經常肚餓，有點難湊。」Marsha感激丈夫幫了她不少︰「他幫了我很多，每晚大概9時至凌晨2時會輪更，幫忙餵奶、換片、抱住BB𧨾他睡覺，他真是一個好爸爸。」

鄭佩佩身在美國未能回港探孫，但有透個視像通話為女兒打氣。Marsha被問到母親可有傳授育兒秘笈時說︰「媽咪沒怎樣教我，因為她已忘記了﹗」新冠疫情未止，Marsha未決定會否為兒子舉行百日宴，只望疫情早日結束，隨丈夫返摩洛哥大事慶祝。她說︰「這是他們的習俗，新生BB第一次返摩洛哥，會舉行一個盛大的慶祝活動，類似香港的百日宴。」

（即時娛樂）