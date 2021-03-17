跟林作百萬擂台戰惹關注 「富三代」鍾培生讚張智霖勁Nice (16:38)

「富三代」鍾培生（Derek）因跟林作展開「百萬擂台戰」而備受關注，向來「惹火」的Derek，一直透過網上個人頻道表達意見和分享生活，日前他接受香港開電視主播馬梓軒專訪，談到開設網上頻道目的，他表示：「其實當時一開始做，係想傳遞多啲愛出去，因為好多幕前幕後都係我嘅舊同事，例如有啲係拍戲嘅攝影師，有啲係影結婚相，因為疫情下佢哋冇晒工作，既然係咁，我不妨出一分力啦！我啲片初時冇人睇，即使我用高成本去製作，啲人唔明白我做啲咩，嗰陣係想畀大家多啲工作！」

Derek曾邀請名人作客訪談，包括羅家英、尹光、張智霖（Chilam）、方力申等，其中張智霖與Derek的母親更是早已結緣，他透露：「佢哋識咗好多年，以前一齊打牌，我哋平時唔係成日見面，唔算話好close，但我覺得Chilam係一個非常nice嘅人！」

隨着網上頻道備受關注，Derek亦有新想法，希望集合眾人力量做好事，他說：「其實我唔係做慈善，因為香港已經有好多慈善團體，我亦會捐款，開慈善團體唔需要靠我，但係有時一啲開心事，例如周圍派利市，有個會員想要部新電腦，我送一部新電腦畀佢，有人需要入超級市場掃貨，我畀你去掃貨，試買啲奢侈品，我覺得呢個力量，原來可以透過大家一齊去做，大家都可以參與。」

（即時娛樂）