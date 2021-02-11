蘇樺偉真人真事改編 吳君如監製《媽媽的神奇小子》：想講輸在起跑線故事 (17:43)

由吳君如和梁仲恆合演的熱血溫馨電影《媽媽的神奇小子》，預告片今日曝光，梁仲恆演活了蘇樺偉（圓圖）角色。（大會提供/資料圖片）

根據殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉真人真事改編的電影《媽媽的神奇小子》，由天下一電影出品及發行，吳君如監製及主演，其他演員包括錢小豪演蘇樺偉爸爸、舞台劇演員梁仲恆演成年版蘇樺偉、馮皓揚演少年版蘇樺偉、張繼聰演傷殘田徑隊教練、胡子彤演跑隊成員火車東、林家熙（Locker）演蘇樺偉弟弟蘇健瑋，電影帶出蘇樺偉和蘇媽媽的奮鬥史故事。

電影首條預告片亦曝光，飾演蘇媽媽的吳君如演繹細膩感人，與首次參演的梁仲恆擦出火花。作為監製兼演員，君如每天游走這兩個身分之間，每天都在想如何說好這個故事，希望拍出真情實感的母子情。

君如說：「近幾年人人都在講『贏在起跑線』，我反而想講一個『輸在起跑線』故事。一條起跑線8個選手，總有人一開始落後，如何追上去不是更精彩？」對君如而言，演阿媽都有大量跑步戲分，是一個不簡單經驗，她說：「但我很幸運，戲裏不少演員都是第一次在電影演出，卻已有相當出色表現；還有非常有拼搏精神的製作團隊，令我作為這部電影的『神奇媽媽』相當安慰，亦深信這個『神奇小子』不只感動我，亦能打動每一位觀眾。」

梁仲恆演成年版蘇樺偉入型入格，從說話到跑步動作，都活像現實生活中的偉仔，令人印象深刻，甚至將偉仔內心世界自然流露出來，從他口中說出來的一句：「輸喺起跑線唔緊要，最緊要知道終點喺邊。」

（即時娛樂）