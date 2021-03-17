雪妮患遺傳病雙耳戴助聽器 感激老公時刻陪身邊 (19:57)

雪妮去年初約滿無綫（TVB），11月出席《踩過界II》宣傳活動時宣布息影。當時她表示年紀大，要為健康着想，加上聽覺退化要戴助聽器，又記性差，因此決定退休過悠閒生活。

雪妮姐早前接受鄭丹瑞網上節目訪問，表示退休生活比較悠閒，不像開工時要背劇本那麼緊張。提到其聽覺毛病，她稱20幾年前已有問題，雪妮姐憶述︰「有次傾電話時聽不清楚，另一邊耳仔聽時就很清楚，後來有問題的那邊耳仔完全聽不到，完全沒迹象的，沒有暈及其他問題。」雪妮姐後來發現本來聽力正常的那一邊耳仔也開始出問題，於是看醫生，證實患上遺傳性的中耳耳骨硬化。

雪妮姐表示戴上助聽器後，因為聽不見背後的聲音，因此要丈夫唐佳陪住。她曾接受手術治療，一邊耳仔成功，一邊卻失敗，但手術成功的那一邊耳仔在10幾年後也開始唔得，所以現在左右耳也要戴上助聽器。

被問到聽力有問題後有什麼擔心，雪妮姐感激唐佳經常陪住她︰「我好好彩，我先生經常陪住我，我聽不到，他可以跟人解釋。不過，當我一個人走路時，我永遠走側邊一點的位置，因為別人推車時，我完全聽不到，不怕因為聽見而阻到人。有時候，別人跟我打招呼，我也不知道。我老公會話『唔好意思，我老婆聾㗎』。」

（即時娛樂）