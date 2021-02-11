許廷鏗蒲頭為約滿華納解畫：命運驅使我要跳出Comfort Zone… (23:10)

有傳許廷鏗因為私下接工作和工作態度欠佳，遭華納唱片公司雪藏，華納方面今天發聲明指，許廷鏗和公司已約滿，其他傳言則不作回應；常跟許廷鏗合作的工作室，今天於Ig上載許廷鏗黑白側面照，並代對方留言：「一切安好，祝福，感謝。」

到今晚10時半，許廷鏗終於蒲頭，在Ig撰長文抒發感受。他表示跟華納唱片合約完成，4年的合作為他帶來很多，特別是推出4張讓他引以為傲的廣東唱片，同時他感謝華納每位手足成就了他，令他達成樂壇路上一個又一個目標。許廷鏗說會堅守自己音樂理念，繼續努力成為更好男歌手：「毋忘初心 衷心感激」。

許廷鏗又稱最近很多人叫他加油，他寫道：「由出大碟到做評判到頒獎禮到昨天，聽得最多的就是大家跟我說的一句句加油，簡簡單單的一句話，讓我知道一直以來的堅持沒有白費，因為沿路上遇到很多同路人，成為了我一直向前的動力。」

對於和唱片公司完約一事，他則表示原以為是工作上的小事，就像大家轉新工一樣普遍，不需要煞有介事交代，他寫道：「想不到大家對我的關心都超乎了我能想像，所以還是覺得需要跟大家交代一下。

一個合約期的完結，代表又完成了一個階段，容許我都為自己打一個氣，好好說一聲：加油，而另一個階段的開始，其實我腦海中是充滿著很多的期待的，期待著自己有更多的可能性，就好像大學畢業一樣，對未來帶點戰戰兢兢，卻又充滿期待。

接下來的日子會面對新挑戰，首先就是要跟自己的團隊好好打拼，沒有既定的公式，也沒有大規模公司的完善系統支援，就好像香港的小店一樣，努力發掘自己的空間，跟隨自己的步伐走出屬於自己的路，為香港樂壇找出更多的可能性。

一直以來的音樂路上，命運驅使我要不停跳出自己的comfort zone，而我亦選擇欣然接受，大概人生就是要學習活在當下，才能開展自己獨有的神奇之旅。

趁自己還有追夢的任性和衝動，還是想好好燃點起這團火，而我相信，總有同路人會同行，總有有心人會好好善待，我相信我們預想中建構的未來，就是從每天的trial and error中一步一步建立，最後成形了，才發現不知不覺原來已經走了這麼遠，就從這天開始再出發，相信你們會與我一起同行，編寫我們的新一頁。

我會加油，往後請大家繼續多多指教，我是香港樂壇男歌手 許廷鏗。」

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（即時娛樂）