MIRROR 5月舉行3場STAR HALL演唱會 最貴飛賣1280元 (13:33)

12人男團MIRROR宣布將於5月6至8日假九龍灣國際展貿中心STAR HALL舉行3場《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》，票價分為1280元、780元及580元。1280元屬VIP Package，除包括一張780元門票外，還可獲觀看綵排及限量版演唱會紀念品。演唱會門票將於3月25日公開發售，由於是次演唱會不設售票處售票，歌迷可於當日早上10時透過購票熱線或上網買飛。

MIRROR在社交平台公布消息，表示︰「MIRROR成軍兩周年演唱會，其實應該早點舉行，但期間出現更多的考驗，更多的感慨，MIRROR十二子與鏡粉只有一起期待...現在我們終於可以正式宣佈，珍惜這次跟你見面的機會，縱使入座率只可有50%，MIRROR都會付出120%的努力，與你一起感動，一起喝采，We are One and All，從不只你一個。」

MIRROR經理人花姐（黃慧君）表示：「MIRROR原定去年尾成軍兩周年舉行，但因疫情關係，延遲至5月才開騷，各成員知道這個消息，興奮過後，這兩個月就努力練歌練舞，去報答Fans，當然大家都會做足防疫措施，以最佳狀態見大家。」

（即時娛樂）