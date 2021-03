MIRROR 5月舉行3場STAR HALL演唱會 最貴飛賣1280元 (13:33)

next

12人男團MIRROR宣布將於5月6至8日假九龍灣國際展貿中心STAR HALL舉行3場《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》,票價分為1280元、780元及580元。1280元屬VIP Package,除包括一張780元門票外,還可獲觀看綵排及限量版演唱會紀念品。演唱會門票將於3月25日公開發售,由於是次演唱會不設售票處售票,歌迷可於當日早上10時透過購票熱線或上網買飛。

MIRROR在社交平台公布消息,表示︰「MIRROR成軍兩周年演唱會,其實應該早點舉行,但期間出現更多的考驗,更多的感慨,MIRROR十二子與鏡粉只有一起期待...現在我們終於可以正式宣佈,珍惜這次跟你見面的機會,縱使入座率只可有50%,MIRROR都會付出120%的努力,與你一起感動,一起喝采,We are One and All,從不只你一個。」

MIRROR經理人花姐(黃慧君)表示:「MIRROR原定去年尾成軍兩周年舉行,但因疫情關係,延遲至5月才開騷,各成員知道這個消息,興奮過後,這兩個月就努力練歌練舞,去報答Fans,當然大家都會做足防疫措施,以最佳狀態見大家。」

(即時娛樂)