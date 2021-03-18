曾幻想成為蔡一傑伴侶 阮小儀未放棄追求愛情 (20:35)

蔡一傑是阮小儀的偶像，小儀曾幻想成為對方的另一半。（大會提供 / 明報製圖）

阮小儀在最新一集香港開電視節目《小儀與13型男》與偶像蔡一傑約會，傑仔甫現身，小儀已非常亢奮。她說︰「第一次參加的偶像聚會，對象就是蔡一傑。幻想會成為我另一半的人，真的只有蔡一傑，因為感覺很近，年紀接近，和他很親近。」

小儀表示傑仔在她心目中是個要求很高的人，事事追求完美，不能有錯，在能力範圍裏做足準備。不過，她認為如身邊有個「完美型」伴侶會很大壓力。小儀說︰「不過，如果你愛這個人，知道他追求完美，自己都會盡量配合，盡量做到自己又開心，他又開心。」

節目中，小儀為傑仔親手製作了一枚戒指，傑仔收到後非常開心，在鏡頭前吻小儀臉頰，令小儀暈大浪。被問到渴望哪種感情生活時，傑仔表示：「沒渴望、沒寄望，總之盡量享受生命，有沒有感情生活也不重要，最好有，沒有亦無妨。我喜歡健康型女生，鍾意女仔的膊頭很橫，就像歐鎧淳，膊頭又橫、人又高、樣子甜美、腳又長。」

小儀回憶曾收到以前男朋友送的戒指︰「有次逛街時見到有隻戒指幾特別，對方買了送給我。只有一個男朋友曾送我戒指，對我來說，收戒指是一個認定的動作。」

《小儀與13型男》即將圓滿結束，與13位不同類型的男士約會後，小儀有不同體會：「我至今也追求愛情，現在追求平實一點的愛情。我未結婚，世俗眼光會說我嫁不出、無人要，但我沒這樣看自己，反而愈來愈欣賞自己這個年紀，由40幾歲開始已有這種感覺。每一年，我都會欣賞自己的歲數，因為代表有所成長，可以將那一年吸收到的東西給對方。我相信我將來的男友，會比我以前的男友幸福。」

（即時娛樂）