RubberBand宣布下月紅館演唱會加開最後一場 (14:20)

RubberBand（RB）相隔9年再踏紅館舞台舉行《RubberBand Ciao 2021》，4月3至5日的3場門票日前公開發售即告爆滿。主辦單位宣布加開4月6日最後一場，門票將於3月25日上午10時起於城市售票網公開發售。

RubberBand對演唱會門票迅速售罄感到難以置信，阿偉表示︰「非常開心，衷心多謝樂迷支持，在這個環境下開騷不容易，大家那麼踴躍買飛，我非常感動，多謝之外還是多謝，我們承諾會盡能力做到最好。」

演唱會由2場變4場，阿偉坦言曾擔心體力能否應付，但最後決定豁出去。他說︰「不理了，大家那麼支持我們，總之盡做，會在這段時間練好歌及好好保養身體，希望屆時以最佳狀態和大家見面。」

6號透露眾人已進入備戰階段︰「我們已經和鍵琴手Patrick Lui日日返Band房彈番熟啲歌，下星期就會跟樂隊成員綵排。我也曾擔心體力，但不再想那麼多了。我已經開始戒辣，早前又向唱歌老師請教如何用聲，相信屆時每晚完騷後會少說話，多飲水。我們平日也有做運動，但不是操到很弗的人，反而更注重精神狀况，希望保持最好狀態跟歌迷見面。」

（即時娛樂）