《聲夢傳奇》變真人騷 曾志偉預告《流行經典50年》年尾捲土重來 (19:18)

【今日直擊】曾志偉上任無綫副總經理，主理綜藝、音樂製作及節目後，曾傳余詠珊與何哲圖聯手炮製的歌唱比賽節目《聲夢傳奇》會被煞停。曾志偉今日聯同何麗全、《聲夢傳奇》15位參賽者出席記者會，宣布《聲》將變成15集真人選秀騷節目，每集會有不同導師和嘉賓，並安排樂壇不同界別代表擔任評判，即場評分。

志偉受訪時強調從沒想過腰斬《聲夢傳奇》，他認為15位參賽者花了那麼多時間練習，有鬥心又有潛質，所以希望把節目做得更好，邀請更多人參與。被問到可會邀請張學友、陳奕迅擔任嘉賓，志偉說︰「嘩﹗那麼犀利﹗每集會有不同嘉賓，他們想見見參賽者。至於有什麼嘉賓和導師，稍後會公布。」何麗全透露25位評判都是唱片公司高層，他們會親自揀卒，跟有潛質的參賽者簽唱片約，星夢就擔任經理人角色。

《流行經典50年》播至下月結束，志偉解釋節目已播了160幾集，很多歌被不停翻唱，主持薛家燕又想休息一會。他預告︰「節目多人看，年尾時會捲土重來。」王祖藍正式返工出任首席創意官，志偉笑言︰「我首先叫他去影職員證，否則如何入閘？祖藍有很多想法，將負責幾個新項目，首個項目將於4月播出。」提到有傳馬浚偉回巢做高層，志偉說︰「我返工後有很多傳聞，有些連我也沒聽過。」

（即時娛樂）