方力申送珍珠奶茶畀陳瀅 自詡甜蜜過送花 (19:45)

【今日直擊】緋聞男女方力申（小方）、陳瀅出席伍詠薇、林盛斌（阿Bob）主持的節目《Tiger's Talk》記者會。阿Bob在活動上爆陳瀅最近經常收到署名「B」所送的花，方力申強調花不是他送的，隨即被同場的無綫高層樂易玲踢爆他情人節時曾送花給陳瀅。樂易玲說︰「小方情人節時曾送花給陳瀅﹗他是很細心的人，我都收到他送的花，他還託我向每位女士送一支花，所以我家中的外傭也有。這位鑽石王老五真好，我很高興，但可能是掩飾。」方力申聞言一臉尷尬。

陳瀅受訪自爆與方力申私底下是好朋友，大家有個共同朋友的群組，過時過節及生日時會一齊慶祝。陳瀅因在節目主動除戒指給小方「求婚」和合巹交杯而傳緋聞，陳瀅說︰「節目播出後，很多人也意外我們那麼好朋友，因此對我們感興趣。小方絕對是個好男仔，在我認識的男仔當中，他最有善心，心地最好。」被問到可會接受方力申時，方力申搶答︰「我們是好朋友﹗」

陳瀅續說︰「如果喜歡一個人，我會主動出擊，但我們沒想過要發展。（方力申在你隔離時可有送花？）沒有，但他有買珍珠奶茶，還附有一張卡，很Sweet﹗我忘記影相，有點難過。」方力申自嘲︰「很明顯未取得芳心﹗不過，好似珍珠奶茶Sweet過收花。」陳瀅撒嬌道︰「我肥就關你事﹗」方力申讚陳瀅有孝心，知道從加拿大回港要21天隔離，仍堅持返加拿大探望外婆。

（即時娛樂）