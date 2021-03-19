日本奧斯卡︱草彅剛長澤正美稱帝封后 (22:22)

有「日本奧斯卡」之稱的第44屆日本電影學院獎，今日舉行頒獎禮。《Midnight Swan》奪得最佳電影，最佳導演是《福島50死士》若松節朗。

前SMAP成員草彅剛憑《Midnight Swan》奪得最佳男主角，戲中飾演跨性別人士，獲得影評人和觀眾讚賞，成功撼低《罪之聲》小栗旬、《福島50死士》佐藤浩巿、《系》菅田將暉及賽前大熱的《淺田家！》二宮和也。阿剛領獎時表示不敢置信，坦言腦袋一片空白，仍不忘感謝在身邊支持他的隊友香取慎吾及稻垣吾郎。

以《母子逆緣》及《信用欺詐師：公主篇》兩部作品入圍的長澤正美，最終大熱勝出，憑《母》片封影后，打低勁敵《系》小松菜奈、《晨曦將至》永作博美、《男人之苦：寅次郎返嚟啦！》倍賞千惠子及《老豆死開一陣先》廣瀨鈴。長澤含淚表示，在疫情期間感受到如果沒有人支持的話，很難製作電影，很開心她的作品有觀眾支持。

最佳男女配角分別由《福島50死士》渡邊謙及《淺田家！》黑木華奪得，後者已是第3度奪得最佳女配角獎。

新人獎今屆共有6人得獎，分別是《母子逆緣》奧平大兼、《最後的情書》森七菜、《晨曦將至》蔣田彩珠、《Midnight Swan》服部樹咲、《希望》岡田健史及《飆速宅男》永瀨廉。奧平大兼領獎時感謝在戲中扮演其母的長澤正美。

（即時娛樂）