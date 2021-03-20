專訪｜疫下如期舉行紅館個唱 林二汶：更珍惜與歌迷相聚 (23:34)

本港受疫情影響，去年多個演唱會被迫叫停，但隨着疫情稍緩，表演場地重開，不少歌手及樂隊也宣布舉行演唱會，其中包括今年奪得商台「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」的林二汶。二汶將於3月27日及28日舉行兩場《The Beginning of Faith Live》演唱會，這是她首次踏上紅館舞台開騷，亦是2021年第一個紅館騷，她坦言開心不是自己可以開個唱，而是代表其他表演都會復蘇，一齊好。「以前去紅館睇騷，覺得是很基本娛樂，但原來認為是理所當然的事情，可以因疫情而停頓，令我更珍惜今次與歌迷相聚，會設計多些環節跟觀眾互動，應該沒有握手位，要保持1.5米距離點握手」。

不少歌手的目標是在紅館開個唱，但原來二汶從沒想過，「希望愈大，失望愈大，抱太大期望，往往令眼前的事情都做不好，倒不如做好眼前的事情，在這兩個10年，我用心做好眼前每一件事情，一步一步慢慢走，變得很踏實，不會不及預期而覺得自己失敗，只要家人安穩，又做到自己想做的事情便足夠。有更多人分享我的音樂當然開心，倘若沒有，依舊得這群人也值得珍惜，尤其是跟隨我已經20年的歌迷，在街上遇見，他們如老朋友般『喂』一聲打招呼。我沒有歌迷會，多年來只搞過一次燒烤聚會，每次都是在演唱會上見面，完騷在後台影張大合照，那麼多年，彼此有心已經很好了」。

談到疫情有否改變她的思想時，二汶坦言改變自己思想的，是年紀愈來愈成熟，看很多事物會再站遠少許、深層多少許。「例如難得我入行20年，有第一個紅館騷，想像過自己會否像台灣五月天第一次來港開紅館騷，摸一下紅館台板，大嗌『終於上到呢度』，究竟我會否這麼感動？還是年紀大了，可以平常心實際地做好個騷？無論空間在紅館又好，哪裏都好，都應該做到最好，這種心態上的改變跟年紀都有關係」。

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（即時娛樂）