張致恒老婆自爆只餘200蚊 為兩子要堅強面對一切 (15:48)

張致恒（Steven）欠債纍纍，與家人陷入經濟困境。Steven老婆雯雯之前清空Instagram（Ig）所有帖子，只在限時動態撰文發泄情緒。她曾揚言「要放棄，都唔會帶兩個仔」，又說現實環境不容許她外出工作，似壓力爆煲，令人擔心﹗

雯雯今日在Ig上載首則帖文，自爆屋企只剩下200元，曾有負面想法，幸因為一對兒子而放棄。她說︰「要自己照顧兩個仔同成個屋企，現金只係得$200，所以有啲驚同唔識應對，再加上有太多我唔知情嘅事情發生，去到我知道嘅時候已經係俾人鬧緊嘅時候，所以開始有啲睇唔開......」她承認自己是有不成熟同太脆弱，但當她流眼淚時，個仔會摸她及幫她抹走眼淚。她不開心時，個仔好似明白過來拍她摸她又嗲吓，那一刻她醒覺不可以放棄，同自己講一定要堅強，要努力面對一切，先可以陪伴到他們之後的人生。雯雯請朋友不要擔心，表示會好好組織自己的人生。她說︰「我哋只係爭人錢未還晒，而唔係去逃避要去走數，所以其實我係唔需要抬唔起頭做人......我相信只要我哋願意去努力，我哋一定可以好快，報答到同還清所有嘅金錢。」

有網民建議她去申請綜援及食物援助，雯雯說︰「好幸運我老公依家有工作，我哋仲有能力嘅時候我覺得冇需要去申請，我相信我哋家庭面對嘅問題只係暫時，多謝你嘅關心。」有網友質疑為何只餘下200元現金，雯雯回覆︰「我只係發表我當時自己面對緊嘅嘢，亦唔係要別人去探討我講嘅係唔係事實，我嘅問題暫時亦已經得到解決，我仲可以照顧到兩個仔。」

（即時娛樂）