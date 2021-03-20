入行首支跳唱快歌 姜濤拍MV火海中起舞 (16:08)

姜濤日前為本年度首支新歌《Master Class》拍MV，又跳又唱又玩火，打破過往風格。姜濤表示這首歌對他特別有意義，除了歌曲本身包含其個人元素外，也是他入行以來第一首真正跳唱作品。姜濤說︰「之前都想推出跳唱歌，但有點難，一來自覺得不及『師傅』Anson Lo（盧瀚霆）的跳唱，二來MIRROR很多隊員也推出了個人快歌，所以我希望以另一種舞蹈形式展現給大家看。」

雖然拍足一日，姜濤認為不及錄音時辛苦︰「這首歌的曲風在香港比較少有，錄音時要唱出那種感覺，要花上苦功。這首歌是我有史以來最難唱的，難在表達方式。」《Master Class》的歌詞提到前輩給予後輩不少意見，姜濤表示郭偉亮（Eric Kwok）當年一句話令他一生受用。姜濤回憶︰「參加《全民造星》時，Eric Kwok曾說『當迷失自己時，想想自己當初為何入行』。我一直記住這句說話，因為這行有很多誘惑，容易令人迷惘。」

去年在音樂頒獎禮上大豐收，姜濤坦言製作新歌時的壓力很大，不想令大家失望，及後發現只要做自己喜歡的事就可以。談到個人演唱會計劃，他說︰「計劃舉行團隊音樂會，其他之後再打算。」

（即時娛樂）