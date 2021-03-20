朱智賢「解凍」宣傳新劇 避談曾否聯絡黎振燁 (18:26)

【今日直擊】朱智賢去年被爆與人夫黎振燁「車廂偷食」後遭雪藏近一年，今日終於「解凍」，參與新劇《愛美麗狂想曲》宣傳活動，同樣有份演出《愛》的黎振燁就未獲安排現身。

朱智賢坦言知道可參與劇集宣傳後非常感動和開心，多謝公司及曾經幫過她的人。被問到是否正式復出時，朱智賢說︰「很多事都是等公司安排，相信公司安排的都是最好。」提到未來工作安排，她表示等公司安排，自己當然想早日有工作，亦已預備好。朱智賢坦言經一事長一智，自己已認清目標，會重新出發，專注事業。

被問到男友謝東閔是否全力支持時，朱智賢說︰「我們一向互相扶持。（打風打唔甩？）我以事業為重，我們私下有共識。」黎振燁也有份演出《愛》劇，可擔心劇集出街時會勾起外界對「偷食」事件的回憶，朱智賢避談︰「我覺得《愛美麗狂想曲》是套好好的劇集，劇中所有演員也很用心去演，相信觀眾會看到大家的努力。（自覺能解凍參與宣傳很幸運？黎振燁仍未能現身。）我只會將注意力放在自己身上，事業最重要，會做好本分為劇集宣傳。（可擔心被網民鬧？）過去了不再想，人要向前望，努力工作，經一事長一智。大家都從錯誤中學習，我會用心工作。」

談到過去一年，朱智賢被問到可想過退出時說︰「我覺得要隨心，很多事勉強不來。我控制不到結果，最緊要做好自己。」至於可曾跟黎振燁聯絡，朱智賢拒談過去了的事，未來最想拍劇或參與綜藝節目，會努力完成公司安排的工作。

（即時娛樂）