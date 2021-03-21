饑饉30｜姜濤關智斌唔識紮營 靠艾粒出手幫忙唔使瞓街 (16:11)

關智斌和姜濤原來沒有紮營經驗，最後全靠艾粒協助才完成任務。（大會提供）

關智斌、姜濤、ILUB艾粒4位「饑饉之星」完成一連兩日在馬草壟、數碼港的30小時饑饉之旅挑戰。

4人出發往馬草壟時被突襲檢查背包裝備，艾粒的當奴被找出一袋攝影裝置，少爺占就帶了攬枕、紙巾等用品。姜濤的背包裏有大袋化妝棉，關智斌竟然隨身帶了其最新大碟，被取笑有備而來。

他們接受了一系列以「同步生活」為題的野外挑戰，首先要各自搭建帳幕，沒有紮營經驗的姜濤和關智斌「勢均力敵」，幸得露營經歷豐富的艾粒出手協助，才可完成挑戰，難怪姜濤經理人花姐曾表示︰「（如果自己紮營）咁姜濤實瞓街！」在烹飪比賽中，關智斌和姜濤非常落力，自言平時會煎牛扒的姜濤煮出心形菜式，最終獲勝。

薛凱琪、黃妍、馮允謙、 Dear Jane在首天晚上參與營火晚會。姜濤與眾藝人合唱MIRROR的《IGNITED》，更教大家以手指配合節奏「跳舞」，當奴笑言可加入MIRROR成為其中一員。

姜濤透露小時候沒參加過「饑饉30」，沒想到長大後卻經常體驗捱餓的感覺。他解釋︰「因為要減肥，不可以吃東西。捱餓時間最長的一次是近年參加《叱咤》頒獎禮，那次差不多兩天沒進食。」關智斌則說︰「希望可以用自己親身的饑饉體驗，呼籲家人、朋友及觀眾捐款幫助非洲的孩子及家庭脫離貧窮。」

（即時娛樂）