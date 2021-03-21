專訪｜同校師兄妹 緣分早注定 湯怡冧爆麥秋成顧家 (23:55)

有說「緣分早注定」，新婚的湯怡（原名袁家怡）與麥秋成由相戀、結婚至懷孕只是半年間的事，夫妻二人看似「大纜扯唔埋」，其實緣分早已牽引着他們。湯怡說：「他提起中學時參加過Christmas Ball，我無這項活動，好奇問他讀邊間學校，才知道大家都是讀保良局胡忠中學，當然他是師兄，相差好多屆！」麥秋成指昔日的中文科老師，也是湯怡的班主任，這位老師知道他們結婚也特別恭賀，麥秋成也不禁說緣分好奇妙，湯怡也點頭贊同：「突然間，我們成為終身伴侶！」

湯怡與麥秋成3年前在HotCha十周年演唱會上結識，當時大家只是打招呼，沒交換電話號碼；直至去年她跟蔣家旻向麥秋成學舞，彼此多了接觸，其後兩人更因「炸雞」而撻着了。麥秋成說：「我在社交平台分享食炸雞相，她見到塊雞皮心心眼，跟住大家傾偈，就約一齊食炸雞。」兩人笑言首次單獨約會零火花，只是為食而食。湯怡坦言開始認識麥秋成時，不覺得自己會喜歡他，因不喜歡他這類型。「那次食炸雞，無想太多，從不相信一見鍾情，我份人很慢熱，慢慢了解和相處，感覺幾舒服，就由朋友開始」。麥秋成也表示：「Sorry，那次無觸電感，見面食雞都是傾近況，我把口一向很難撬，不過傾落，她撬得開我把口。」

兩人在鏡頭前甜蜜放閃，鏡頭後則互數對方優點。麥秋成大讚老婆性格溫柔、體貼，比外表更漂亮；湯怡欣賞老公顧家，對小動物有愛心，拍拖一個月已認定他可相伴終生。湯怡說：「我坐在梳化睇住他拖地，感覺下半生可依靠他，他養了3隻小狗甩很多毛，他會每日拖地，我覺得好犀利，自己有時收工會懶，未必想理家務住，很少男人肯做家務，覺得收工回家等人照顧，但他很照顧我，見我懷孕忟憎，他會先平復我情緒、逗我笑，過後才問我發生什麼事，我知道他都大壓力，但從未發泄過在我身上。」麥秋成笑言聽到老婆的讚賞，自覺膊頭重了很多呢！兩人又稱很享受當下的二人世界，自認是浪漫主義者的麥秋成更指將來有了小朋友，也會跟老婆約會拍拖。

湯怡跟拍拖11年的洪卓立分手，現在女方結婚，有網民發現男方在社交平台滲出酸溜溜味道，湯怡表示不相信：「我和他都過了好耐，他有傳信息祝福我們，他有講，等我生完之後，過來玩BB。」麥秋成也收到舊愛蔡思貝（Sisley）的祝福，「我們結婚很多人都驚訝，包括Sisley估不到我那麼快做爸爸，大家都長大了，大家戥對方開心」。

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（即時娛樂）