專訪｜藉新歌吐心聲 盧瀚霆遇壓力狂食薯片發泄 (23:08)

人紅，一舉一動自然備受注目，就像參加《全民造星》入行的MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo），出道兩年已成為人氣偶像，背後卻承受着外界批評及攻擊，靠狂食發泄；最近他藉跳唱新歌《EGO》吐心聲，希望大家自由表達喜惡時，不應用傷害別人的方式。「做藝人承受的壓力超乎想像，未入行前我什麼都分享，現在連講句說話、社交網應否發帖都要思考5至10分鐘，擔心行為影響很多人，粉絲會效仿。有時網友見我影相面腫，也會留言叫我減少食鹹和濃味食物，好似每個生活細節都會被人評論。我覺得表達的語氣方式很重要，未必要好溫馨，但犯不着人生攻擊，令人難受」。

作為公眾人物，Anson Lo知道工作表現要接受批評才能繼續進步，但涉及是非、性取向等卻一於少理，「MIRROR成員如Edan（呂爵安）、Jer（柳應廷）都是賤嘴，每次分享新歌給他們聽，他們就會踩我唱歌難聽、MV拍到面腫，總之隊友間愛互相挑剔、捉錯處，但彼此很習慣這種相處方式。我是個完美主義者，相信他們為件事好才講出來。我私下很少跟朋友鬧交，反而會跟家姐鬧交，小時候她會鬧我不洗碗，我覺得她年紀較大，不是應該做多點嗎？她就覺得我沒責任感、不成熟，可以鬧一晚」。

Anson Lo覺得最難頂的，是家人及愛犬遭網民抨擊，「之前我養的狗仔過世，半年後，我家人再領養一隻新狗仔，有網友留言說『你過身隻狗仔，會覺得你們這個做法好差』，其實我想大家留意我的工作表現，多過我的家庭生活」。Anson Lo不愛反駁，遇到壓力和鬱結，他會學習過濾、反思，「我不喜歡鬧人、打牆，會選擇瘋狂吃飯、米線、薯片發泄，所以很容易腫脹」。不過，他已經減少用此方法，因為現在忙拍劇故飲食要清淡。

欲知專訪詳情，請留意明天（3月23日）明報娛樂版。

（即時娛樂）