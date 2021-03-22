被姜濤用中指彈額頭 陳志雲扮冇事嗌唔痛 (14:45)

關智斌（Kenny）、姜濤、ILUB艾粒4位「饑饉之星」，完成一連兩日30小時饑饉之旅挑戰，而陳志雲亦有份參與，他在YouTube頻道貼了後台獨家片段，陳志雲跟姜濤玩成一片，他表示姜濤教他新玩意：「就是怎樣用手指懲罰玩輸了15﹑20遊戲的朋友，我不懂玩15﹑20，他遷就我玩包剪揼，結果我贏了，當我懲罰他的時候，形態我學會了，但內力遠比他差，所以各位姜糖不用擔心，我沒有傷害到你們的偶像，因為人人都說姜濤玩得很耍家，所以我也請他懲罰我，他果然很厲害，不單只打在我額頭時，聲響非常大，而且相當痛，我只想輸人不輸陣，所以強裝不痛。」

片段中，姜濤撥開額前頭髮，陳志雲先將手指按住姜濤額頭，並將中指挪後一點，再放手將中指彈落姜濤額頭，期間姜濤發出怪叫，十分搞笑，志雲笑問：「冇『啪』一聲嘅？唔痛呀？」姜濤答他：「都OK嘅﹗」志雲向姜濤說：「你試下彈我。」姜濤起初婉拒：「吓﹗唔好啦﹗」姜濤經理人黃慧君（花姐）即叫姜濤放膽一試，姜濤笑說：「我玩咗咁耐第一次唔使猜枚就可以彈人。」

陳志雲則說：「你好似彈Kenny咁彈我啦﹗」姜濤說：「吓﹗認真咩﹗你應承我唔嬲。」然後姜濤同樣將手指按住陳志雲額頭，再將中指應聲「啪」落對方額頭，雖然陳志雲聲稱當時完全沒事又不感到痛，但他的額頭明顯紅了一小片呢﹗

（即時娛樂）