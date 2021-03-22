蔡思貝跟余德丞屬「麻甩」友情 賴慰玲答錯何雁詩生日 (17:45)

賴慰玲答錯何雁詩生日日期，搞到何雁詩笑到流眼淚。（大會提供）

蔡思貝表示她的外形是余德丞喜歡的類型，但兩人僅限「麻甩」的友情。（大會提供/資料圖片）

蔡思貝、賴慰玲和何雁詩擔任《師父有請》嘉賓，主題是「好閨密」，主持麥玲玲表示自己經常跑內地，而內地有句名言「防火、防盜、防閨密」，內地女生認為女仔之間容易比較，很難成為好朋友。

當另一主持林盛斌（Bob）測試她們的熟悉程度，她們竟說不出彼此星座，問到何雁詩生日日期，賴慰玲搶答：「9月17日！」沒想到何雁詩生日是11月2日，相差甚遠，何雁詩笑到流眼淚，賴慰玲說：「死喇，佢喊呀！」

提到她們各有不同性格，蔡思貝屬完全感性，何雁詩是隨性，賴慰玲是率性，比較簡單直接；至於另外3位好友，陳瀅是知性有腦，吳嘉熙野性，陳嘉寶是理性。問到女生會否對姊妹的另一半有意見？賴慰玲說：「我哋唔會反對，因為呢個係你嘅選擇，但我會話你聽你係做錯咗，但我會支持你。（全部贊成何雁詩結婚？）全部贊成，鄭俊弘對佢好好。」

至於男閨密，蔡思貝提起張振朗和余德丞，她表示私下從沒跟對方單獨約會，友情建基在工作上，她視張振朗為戰友，她說：「我唔會愛上拍劇對手，因為我知咁樣會傷害到個關係，戲入面會愛，但會抽身。」

Bob爆料指曾經在泰國拍攝時，大家玩「真心話大冒險」，當時余德丞揀了蔡思貝做「女友」，蔡思貝則說：「我外形係佢鍾意類型，但靈魂佢唔鍾意，我同佢係麻甩嗰種，唔係情侶嗰種。」

（即時娛樂）