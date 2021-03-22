汪明荃向特首林鄭月娥發公開信 盼挽救粵劇「神功戲」文化 (18:45)

新冠肺炎肆虐全球，重創經濟，香港百業及各界均深受影響，不少演出場所要全線關閉，粵劇界亦不能倖免。汪明荃（阿姐）今天以香港八和會館主席身分，向特首林鄭月娥發公開信，盼政府能挽救傳統粵劇「神功戲」文化。

阿姐在公開信表示，早前由於演出處所全線關閉，粵劇界首當其衝，從業員手停口停，生計陷入了絕境。業界透過民政事務局，獲政府撥1500萬元作抗疫支援，業界仝人均萬分感激。劇場等演出場所已於2月19日重新開放，在劇場的粵劇演出慢慢回復正常的數目，業界仝人盡心演出，回饋社會及觀眾的厚愛。

她又提到粵劇成為世界級的非物質文化遺產，其中傳統的「神功戲」和它涉及的地方信仰、祭祀儀式，是這項瑰寶上的明珠。如果一年一度各區各鄉「神功戲」演出的傳統中斷，及因此而消失，相信對粵劇能否能夠保留在聯合國教科文組織的非文物文化遺產的名單上，會有直接的影響。再者，如「神功戲」演出台前幕後的演職人員，因長期失業而不得以轉職，更會直接危害「神功戲」的存活。

阿姐提到由於疫情肆虐，過去一年，全年數十台的神功戲已取消。經過八和統計及掌握的數據，原本有34台戲，最後取消了25台，涉及約2000人次的從業員，損失接近1200萬元的收入。

而籌組人士及團體亦清晰表示，如能恢復「神功戲」演出，必然完全配合政府防疫措施，包括以「安心出行」或逐個人登記的方法，收集入場人士資料、要求觀眾戴口罩及不許飲食、場內設置量度體溫工具、配置搓手液及張貼保持衛生告示，甚至設立巡邏糾察，以確保以上措施均能完好地執行。

（即時娛樂）