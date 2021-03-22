岑麗香怕開刀寧揀順產 佗B偶然曳曳 自嘲有「孕傻」 (19:11)

【今日直擊】懷孕7個半月的岑麗香今日拍攝雞精廣告，一身粉紅色打扮的香香肚大如籮現身，靚媽精神不錯，拍攝時仍照穿兩吋高跟鞋。

香香透露佗第2胎比較辛苦，因為要照顧2歲兒子Jacob，精神體力都辛苦：「上次懷孕，覺得累可以休息，但今次累都想陪住Jacob玩，不想忽略他。」香香表示今胎佗男B，她說：「在兩個仔有女朋友之前，做他們最惜的女人，我都怕他們將來有女朋友就不理我，我現在先享受，到時再交給老公惜我多一點。」

她指待細仔出世後，可以承接哥哥Jacob的嬰兒用品，既環保又省錢，但擔心大仔因弟弟出世而呷醋，故她近期閱讀育兒書學習，她說：「我已想好，到時要將細仔放BB牀，向大仔介紹多了弟弟，還要準備禮物，代弟弟送給哥哥，不過朋友表示，大仔都會呷醋，唯有看着做啦。」

香香又自爆怕開刀，今胎跟上次一樣選擇順產，希望老公陪入產房，她說：「生產過程好大件事，大家都好繁忙，老公上次有拍片記錄，但沒有剪臍帶。」她指5月預產期前，會繼續應付輕量工作：「我喜歡工作，邊湊仔邊工作是福氣，好感恩。」

提到她在社交網泄露懷孕禁忌，喝了凍士多啤梨汁，她笑認曳曳：「身邊人好照顧我，我已盡量不吃海鮮和生冷食物，只是間中曳，想讓自己放鬆少少，我已衡量過喝果汁好過吃雪糕。」同時她又被發現倒轉手表戴，網民笑她「孕傻」，香香也自嘲：「我個腦都倒轉了，好容易忘記事情，又倒轉手表戴，傻傻哋，中文有句『一孕傻三年』，我生兩個傻6年，請大家體諒。」

（即時娛樂）