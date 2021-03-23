群星悼念｜港台DJ閆擎猝逝 張敬軒：你一直都會是彩色的 (11:51)

香港電台DJ、《騷動音樂》主持閆擎猝逝，終年30歲。不少歌手﹑藝人和電台同事包括張敬軒﹑彭秀慧﹑黃天頤﹑方皓玟﹑衛詩和馮允謙等，對她的猝逝感難過，紛紛在社交網留言悼念。

張敬軒在Instagram貼相並傷感表示：「今晚，四周圍的空氣像靜止了一樣。腦袋裏想了很多事情，卻又說不清楚自己在想甚麼。妳呢，總是有種江湖義氣仔女的豪邁與直率，明明妳就應該言辭犀利，單刀直入！妳卻總是令到和妳相處的人感到舒適、安全、放鬆和受到尊重⋯⋯喂！怎麼我一想起妳，就是妳那哈哈大笑的樣子，那聲音都記得清清楚楚，聾喇就嚟...擎吖，大家都很掛住妳呀。多謝妳，妳的善良、率直和知性令到我們的每次相見都充滿溫暖，而且這種溫暖是會一直留在心裏面很久很久，久到直至我們的下一次見面....彷彿溫暖有得被充電一樣。在記憶裏，妳一直都會是彩色的。我會掛念妳，一直都會。」

彭秀慧則貼了黑白照悼念：「上星期四分別前我們在後樓梯的閒聊還歷歷在目，我很清楚記得你最後一句是：『星期一見啦。』

今（昨）日上堂前收到噩耗知道你已經不會再來，的確很難接受，太突然，太無常！想起你的機靈，令人驚訝的創作力和分析力，引人發笑的尖酸，你帶給大家的歡樂，還有你曾分享過的一切...大家都很無奈，很傷心。

這裏有我們上次的班相，今次我們一伙兒的合照將失去了你，每個星期的見面也就此打住。而我看著大家，腦海中浮現這句我和你上次討論過的說話：前面是新的歲月，記得走下去.... 記得『好好』走下去。擎，多謝你和我們一起的時光。未來見。」

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（即時娛樂）