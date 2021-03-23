等一個擁抱｜首次演腦退化症長者角色 陳友曾憂心演不好 (14:20)

陳友在電影《等一個擁抱》中，演一個腦退化症爸爸，陳友坦言收到導演邀請時，曾擔心自己做不到，他說：「要演一個可能遲幾年至發生喺自己身上嘅腦退化症老人家？我覺得自己仲好精靈，真心怕演唔好。」

《等》由陳友、龔柯允（Karen）、李璧琦（Becky）、何基佑、李任燊、杜燕歌、韓馬利、林以諾合演，故事講述陳友年輕時因為拋妻棄女，令女兒Becky及Karen憎恨父親。相隔多年後，長女Becky在街上重遇潦倒及患上腦退化的父親，對父親的恨意欣然釋懐，背上照顧老父的責任，同時期望在馬來西亞的妹妹Karen，能回來見父親一面。

陳友由心存懷疑到看完劇本，對角色演繹上開始改變，他說：「再三思考後，覺得好似係神嘅意思，而拍攝嘅過程令我學習好多、搵到好多我嘅不足，好大得着。」

為演好腦退化角色，陳友嘗試了不同演繹方法外，開拍前還專程與Karen同Becky圍讀尋找定位，了解大家演法，令拍攝順利。王炳雄導演大讚陳友為角色添加不同身體語言，演繹得更細緻：「其實友哥電影經驗比我多，喺現場畀咗好多input，又會提早排戲，就算收咗工，都會繼續討論拍攝細節。」

（即時娛樂）