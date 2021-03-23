馬浚偉讚「阿媽」韓馬利不修飾不計算：內外非常一致嘅人 (14:42)

韓馬利雖受疾病折磨身心，但同時也有得着，令她和老公杜燕歌的夫妻關係得以改善。（資料圖片/大會提供）

馬浚偉（馬仔）與韓馬利相識多年，合作拍劇甚多，私底下亦是好朋友，彼此有共同信仰，馬仔邀請韓馬利擔任訪談節目《緣來自咖啡2》嘉賓。

韓馬利因身體問題，近年較少參與幕前演出，但馬仔邀請她亮相，她二話不說一口答允：「我好喜歡阿仔的性格，實事求是，非常認真，但又不會給你太多壓力，每次跟他傾談，感覺都好舒服、舒暢，感受他的正能量，他要做的事就一定做得到，好欣賞他勤奮性格。」

在馬仔心目中，韓馬利是個內外非常一致的人，完全不修飾、不掩飾、不計算，相當真性情，他說：「正因為太真，令到她與丈夫之間會有爭執甚至爭吵，其實我們認識的燕哥（杜燕歌）説話不多，兩夫妻是完全不同的人，在一起的確需要某程度上的互相理解和包容。」

韓馬利近年經歷一次又一次健康挑戰，更曾患上腦膜炎，也曾受過情緒病困擾，幸得身邊人體貼照顧，令她一次又一次自死蔭幽谷中走出來。她坦言與疾病拼搏時，體會到丈夫深情，有很大反省和檢討，要令自己強大，就要克服自身缺點，改變與身邊疼惜自己的人溝通方式。

韓馬利雖受疾病折磨身心，但也有得着，令夫妻關係改善，生活更美滿幸福，她說：「今次與阿仔深談，令我想到有句說話：『人若賺得全世界，卻賠上自己的生命，又有什麼益處？』不妨認真思考下，我們的生命在這個世界會有什麼作用？如何令自己擁有更豐盛嘅人生呢？」

透過交心交談，馬仔欣喜見到韓馬利的改變：「好開心阿媽願意改變自己，對她而言是個很大的禮物，足以令她和她最愛的燕哥相處更美好，我覺得是好大恩典，實在感恩。」

（即時娛樂）