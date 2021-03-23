陳積榮完成第一次化療出院回家：萬般滋味在心頭 (18:22)

陳積榮明白到人是可以好脆弱，但同時靠堅持和意志，必定可以捱得過。（Ig截圖）

無綫前藝員陳積榮（Jeff）去年患上第四期肺癌，情况曾好轉，但今年初發現癌細胞擴散，肺部腫瘤亦比之前擴大，每月需要更龐大的醫療費，陳積榮面對沉重經濟壓力，已沒足夠金錢支持，盼得到大家支援。林盛斌、郭富城和陳自瑤等得悉此事後，便捐款以解Jeff燃眉之急。

Jeff今午更新Instagram，並貼相表示留院近兩周後，昨晚終於可以出院，總算完成第一次化療，他寫道：「明白到人係可以好脆弱，但同時堅持，意志，忍耐，一定可以捱得過。呢10幾日食唔到，瞓唔好，排便都有問題，成個肚，手腳都脹晒，呢兩日面都開始腫，但係點都好，噚晚喺屋企終於可以瞓返覺好，我見到全屋企五個人一齊合力去照顧我一個，真係萬般滋味在心頭，真係好感恩，好感恩，我有一班咁可愛嘅屋企人。呢段時間知道好多朋友都好關心我，希望大家可以體諒我確實冇精神逐一回覆。」

Jeff又表示如有相關重要資訊，可以聯絡他的女朋友或者他的侄兒Billy，二人會代他處理，最後Jeff感謝各界關心。

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（即時娛樂）