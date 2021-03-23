RubberBand曾有「劈炮」念頭 主音6號：各自有人生規劃 (19:48)

RubberBand（RB）將於下月初在紅館舉行4場演唱會，日前4子接受香港開電視訪問，主音6號解釋為何以「Ciao」作為演唱會名字：「意大利人說再見時很瀟灑說句Ciao，但原來Ciao也是見面時會說的話。這兩年身邊很多朋友也說移民，大家都覺得這時候想說這件事，所以把演唱會定名Ciao。」

雖然定了主題，演唱會準備得如火如荼，但6號坦言想過開不成或再押後，鼓手泥鯭也感慨：「以前做騷理所當然。」

說到最能代表RB的歌，泥鯭和結他手阿正不約而同選了《Dedicated To...》，泥鯭說：「宣傳時力度不大，但對於我和個別隊友來說感受很深，每次唱都有種激動。」阿正稱：「我們寫歌都是dedicated to（致給）一個人，所以這首歌最能代表我們。」

4個人要在一起17年不容易，問RB有沒有想過離團？阿偉說：「我沒有，不知隊友生氣時有沒有，就像你生氣時會想甩掉男友。」泥鯭表示曾想過：「你生氣時也會想『劈炮』，我覺得很正常，但是大家還在一起一定有原因。我的滿足感可能是我做騷時，很多人唱我們的歌，你留下總是因為有一件事讓你留下。」

6號也坦言有想「劈炮」的時候：「從2006年簽約到現在也15年，不短，各自也有自己的人生規劃，你留在這裏的意義，一定是比較大，可以繼續做大家覺得很棒的音樂，很多時候也有這些討論，自己跟自己的討論。」

（即時娛樂）