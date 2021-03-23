專訪｜曾轉牛角尖變沒情感 鄭融學懂靠眼淚抒發 (23:30)

現年36歲的鄭融，加入樂壇18年，有不少代表作，其中《終生學習》、《紅綠燈》、《健康教育》、《借》、《還》及新作《多喝水》均具教育意義，因而獲網民封為「教育系歌手」。《多喝水》是一首溫柔的勵志歌，鄭融希望在沮喪或任何情况下，大家聽到這首歌都會有點領悟及感受到支持，「這首歌都是我的心靈雞湯，有時人遇到困難、乏力，會很心急，覺得自己無用，我都遇過，所以想透過歌曲提醒大家不要心急，重新出發之前就好好休息，不要對自己太苛刻，明天起身又是一條好漢，又有機會豐富生命，為時未晚」。

鄭融自爆以前每逢心急，整個人會很繃緊，所有事情都要立即處理，要不然好像世界末日；不過，她現在學懂先深呼吸，然後去面對，逐步解決，「我正在學習中，好像跟狗狗相處，最近狗狗有皮膚病，令我很擔心，其實心急無補於事，反而需要耐性、冷靜地去處理會更好」。

雖然獲讚是「教育系歌手」，原來鄭融亦試過因負面情緒，關上自己的感情掣，對身邊所有事物都沒有感覺，「5、6年前，無論感情和工作上都試過不開心，會沮喪、轉牛角尖，別人看我好像大脾氣，其實是傷心的表現，因為我將感情掣關上，讓自己對身邊所有事物無感覺，但長此落去不健康，經過不停探索，回想自己從小至大遇到不開心都很少喊，覺得喊就很無用、很失敗，後來恍然大悟，才學識透過喊去抒發情感，都算是工作迫自己成長，接受生活中一定有高低、痛苦，不用關上情感掣，近年慶幸跨過一個關口」。

欲知專訪詳情，請留意明天（3月24日）明報娛樂版。

（即時娛樂）