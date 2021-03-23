孖蔡思韵拍宣傳片演情侶 栢天男：真係有拍拖感覺 (22:41)

蔡思韵跟栢天男首次合作拍攝珠寶品牌宣傳片，兩人以情侶的視角，細味愛情路上每個刻骨銘心的時刻；從有緣碰見到互生情愫，熱戀時的糾纏，再面臨大小風波，直至認定對方是自己的一生一愛。蔡思韵​和栢天男都同聲說：「可能大家都太投入，直到拍畢導演叫停，只係拍攝短短兩日，但已經經歷了人生中幾個重要的大日子，好似突然走快咗幾年呢！」

蔡思韵指導演是唯美主義，想不到拍宣傳片的製作似電影一樣，拍檔栢天男又交足戲，令她好投入擦出火花。栢天男回味拍攝時甜蜜回憶，「尤其是拍郊外露營車一幕，四周都是螢火蟲的鏡頭，這些都是充滿浪漫詩意的畫面，那一刻我真係好投入，有拍拖的感覺」。

蔡思韵​分享愛情觀：「就是兩個人手牽手一起面對這個世界。不是黏在一起，不是擁抱着，但又不是分開兩條路；也不是肩並肩，對我來說是手牽手，那種連結是連在一起，但各自有空間的；也可拖着、扶着，互相扶持的感覺。」戀人相處之道是真誠地相處。她坦言覺得很難得，如果有個人能接受自己不同的一面，仍然互相包容、接受，是愛情中一個很美麗的狀態。

栢天男對未來的婚禮早有計劃，期望給另一半華麗的婚禮，在海邊，例如馬爾代夫。最重要是跟另一半互相了解與溝通，是一個開心婚禮。

（即時娛樂）