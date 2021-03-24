總是有愛在隔離｜許冠文高溫下著潛水衣瞓身演出 (14:53)

新冠肺炎疫情已持續超過一年，電影業受重挫。由中國星、安樂影片、英皇、東方影業、寰亞、美亞、天下一、邵氏、太陽娛樂及寰宇合資開拍、為電影基層人員作出支援的新戲《總是有愛在隔離》，將於4月22日上映，電影終極預告、海報及製作特輯今日曝光。

不少電影界前輩不收片酬拍攝《總》片，許冠文（Michael）更是佼佼者，在電影中有不少辛苦場面，為追趕進度更通宵拍攝，為業界出心出力。其中一場戲講述許冠文、錢嘉樂、王凱韋、馮勉恆走秘密水道逃離酒店，4人在攝氏34度高溫下穿上全套潛水衣裝備，還未開始拍攝已大汗淋漓。許冠文在另一場中又要跟錢嘉樂在管道上爬行兼轉身。

雖然辛苦，許冠文卻樂在其中。他說︰「我不是專門拍動作戲，但幾鍾意演動作場面，因為不用背對白。如果是好的動作，不用解釋。我演喜劇時最喜歡做全世界都明的動作戲，非洲人、中國人、美國人睇都一樣就最好！」提到與錢嘉樂有大量對手戲，許冠文說：「我多數度文戲，有幽默感的對白，他就負責動作和打鬥，幾有火花，佢會想出一些我不會想到的！」

錢嘉樂身兼動作導演，被問到是否「虐待」前輩時笑言：「穿潛水衣與我的動作設計無關，我們只負責實行！」原來錢嘉樂35年前曾與許冠文合作，他說：「Michael未必記得，我在《智勇三寶》中演過其替身，演員身分合作則是第一次。我在《總》中飾演他的弟弟，可以跟偶像合作，每天也懷住又緊張又期待的心情開工。」

（即時娛樂）