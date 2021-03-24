最後一屆口罩小姐｜ 陳嘉倩考佳麗口才 「黑妹」搞到「阿姨」流血 (17:39)

陳嘉倩（左圖）考佳麗急才及口才，而「阿姨」及「黑妹」在搶答時表現肉緊。（大會提供）

ViuTV舉行的另類選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》，反應不俗，節目以真人騷結合固有選美形式兩部分進行。佳麗們分成4組，每組5人，ERROR四子成為每組隊長，透過不同項目及考驗，每回合每組淘汰一人，共3次淘汰，最後8人躋身決賽，選出冠亞季軍。

《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》於4月11日（星期日）舉行。明晚（25日）播出第4集，節目組邀來陳嘉倩化身"Miss Chan Chan"，考佳麗急才及口才。贏得的組別，可以避免淘汰隊員，而落敗組別，就要淘汰2位隊員。第一個回合考驗佳麗眼神演技，及與隊友之間默契，057「阿姨」及052「黑妹」在搶答時過分肉緊，「黑妹」不慎弄傷「阿姨」，搞到對方流血，ERROR的肥仔緊急煞停，叫大家先冷靜一下。

第二回合辯論比賽，大騷佳麗口才，辯論「應唔應該支持每個禮拜斷一日互聯網」，其中044「孖四」就以自己母親病危的經歷，說明互聯網重要性，指出如有突發事件，當刻只可以倚靠互聯網，她還說到眼泛淚光，令人留下印象。而093「服務員」就大膽以《全民造星III》，及友台節目《衝上雲霄大選》收視作例子，指出互聯網令市民坐在電視機前睇電視都有困難。

（即時娛樂）