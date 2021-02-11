被余安安笑稱TVB「第一官」 創意官王祖藍發揮急才解圍 (19:16)

【今日直擊】無綫高層今年初大執位，曾志偉回巢出任副總經理，掌管綜藝、音樂製作及節目，王祖藍擔任首席創意官。志偉與祖藍今天領軍，舉行「超級綜藝隆重登場」記者會，公布今年製作的「九珠連環」綜藝節目，《尋人記》﹑《艾粒x農夫 特備節目》﹑《好聲好戲》﹑《聲夢傳奇》﹑《日日媽媽聲》﹑《諸朋好友》﹑《演鬥聽》﹑《開心大綜藝》及《勁歌金曲》，招兵買馬玩創意。

曾志偉在台上說：「希望新攻勢，讓大家看得出我們的誠意，關心社會、服務觀眾，貼地與市民同步。」新官上任的祖藍，遇上汪明荃（阿姐）、新加盟無綫的余安安考驗，他發揮搞笑本色解圍。

余安安取笑祖藍，指他身為「首席創意官」，是TVB第一官，祖藍否認自己是第一，「秋官」（鄭少秋）才是第一，他只是第二而已；就快榮升外婆的余安安表示，她已有多年沒有入電視城，今次做節目主持，承認是因志偉出面，不過就否認重金禮聘加盟，只因對節目《日日媽媽聲》的媽媽話題深感興趣。

志偉和祖藍一齊受訪，志偉表示節目內容是集思廣益，他做綜藝節目希望增加培訓台前幕後人手機會，特別是做live show，而李克勤亦會《聲夢傳奇》擔任參賽者保姆角色。祖藍新上任始知傾騷錢和續約是什麼一回事，現正學習中，同時他承認因為要擔任首席創意官，分身不暇拍古裝劇，故交由「金城安」周嘉洛接棒，他大讚對方會比他演得更好。

（即時娛樂）