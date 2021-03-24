獲農夫睇好做Do姐接班人 馮盈盈自認未夠班：好大頂高帽 (20:00)

【今日直擊】馮盈盈﹑艾粒的少爺占和當奴﹑農夫的陸永和C君等，今天出席無綫「超級綜藝」記者會，農夫負責兩個綜藝節目，包括《艾粒x農夫特備節目》和《開心大綜藝》。

陸永笑言在《艾粒x農夫特備節目》中，幫鄭裕玲（Do姐）搵接班人，但未想到節目名，叫網民幫手在「忠於鄭裕玲」、「今晚好想Do」、「原來我係人」之中揀名。當奴看好馮盈盈，少爺占則睇好「麥玲盈」麥玲玲和馮盈盈，馮盈盈聞言嗌好驚。

對於獲農夫睇好做鄭裕玲接班人，馮盈盈聞言自己未夠班，只能接頭接尾，幫Do姐接Tag，她說：「今日好大頂高帽笠落嚟，好重，企唔穩。」盈盈好開心伙農夫做《開心大綜藝》，但知道要度橋、綵排後，擔心到頭痛，好驚會出錯。另外，盈盈被爆獲方力申接載放工，她即解釋：「開完會，我跟麥美恩無車走，所以跟車啫，小方女助手都在場。」

農夫笑言借機會向馮盈盈學習，節目要求主持十八般武藝，又要兼顧《艾粒x農夫特備節目》，但他們有最強技能，就是有時間：「我們休息了兩年，希望做番少少事。」講到與艾粒合作節目，拿Do姐開玩笑，怕不怕Do姐嬲？農夫說：「這個節目好事來的，但改名太小事，不敢驚動Do姐，不過節目名不是我們提議，不關我們的事。」

相關新聞：做完《造星》評審再主持《勁歌》 郭偉亮︰合作無分國界

相關新聞：相隔多年再做綜藝｜方力申用真名玩交友App 帳戶曾遭封鎖

相關新聞：被余安安笑稱TVB「第一官」 創意官王祖藍發揮急才解圍

（即時娛樂）